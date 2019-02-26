Alibey Konağı Kültürevi Mayıs Ayında Açılacak

Kaynak: AA

Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftci, "Alibey Konağı Kültürevi" projesi kapsamındaki çalışmaların mayıs ayında tamamlanmasını planladıklarını söyledi.Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenicami Mahallesi Bülbül Hatun Sokak'ta bulunan 1889 tarihli ahşap evin, hayırsever Firdevs Işık Yeten tarafından intifa hakkı uhdesinde kalmak üzere kaymakamlığa bağışlandığı söyledi.Geçmiş yüzyıllardaki Ladik ev yaşamını yansıtan somut ve somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla hibe edilen tarihi evin kültürevi olarak restore edilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Çiftci, "İlçemizde turizmin geliştirilmesine yönelik 'Alibey Konağı Kültürevi" projemiz ilgili makamlar tarafından kabul gördü. Kültürevi ile ilgili boya, badana ve kameriye gibi eklenti çalışmamız devam ediyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasından ardından tahminen mayısta hizmete açacağız." dedi.Çiftci, kültürevinin Akdağ Kayak Merkezi ve Ambarköy Açık Hava Müzesi ile ilçe turizminin ve ekonomisinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olacağını kaydetti.