ALİBEYKÖY BARAJI'NA KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Alibeyköy Barajı'nda kaynolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Arama çalışmaları

Kaynak: DHA