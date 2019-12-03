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ALİBEYKÖY BARAJI'NDA ÇAMURA BATAN İKİ KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı.

03.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:19ALİBEYKÖY BARAJI'NDA ÇAMURA BATAN İKİ KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

-Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı. Mahsur kalan kişileri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı.

Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği Güzelce Kemeri çevresi yürüyüş alanına döndü.  Burada yürüyen Emre Yılmaz ve Serkan Coşan isimli iki kişi çamura battı. Burada mahsur kalan kişiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine buraya gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri ip uzatarak kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Çamura batan kişiler

- ekiplerinin çalışmaları

-Kurtarılmaları

-Detaylar

-Barajın havadan çekilen görüntüleri



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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