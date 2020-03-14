Menü
Haberler ›› Güncel ››Alibeyköy Barajı'nda denetim yapıldı - Güncel

Alibeyköy Barajı'nda denetim yapıldı

ALİBEYKÖY Barajı'nda su ürünleri denetimi yapıldı.

14.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:35
Alibeyköy Barajı'nda denetim yapıldı

ALİBEYKÖY Barajı'nda su ürünleri denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sultangazi, Arnavutköy, Eyüp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'su ürünleri denetimi' Alibeyköy Baraj Gölü'nde gerçekleşti. Denetimde, su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanılması yasak olan 600 metre misina ağı toplandı. 3 sahipsiz tekne ve elektrikli tekne motoruna el konulurken, canlı oldukları tespit edilen 22 kilo çapak balığı yaşam alanlarına bırakıldı. Denetim kapsamında, bir kişiye 5 bin TL idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı