Alibeyköy cep otogarı boş kaldı
İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu.
28.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:08
İstanbul 'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel