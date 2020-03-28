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ALİBEYKÖY CEP OTOGARI BOŞ KALDI

İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu.

28.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:15
İstanbul 'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı. ALİBEYKÖY CEP OTOGARI BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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ALİBEYKÖY CEP OTOGARI BOŞ KALDI

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