Alibeyoğlu, Şelale Park Çalışmalarını İnceledi

Güroymak
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yapımı süren Şelale Park çalışmalarını inceledi.
Güroymak Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yaptırılan park çalışmalarını inceleyen Alibeyoğlu, görevlilerden bilgi aldı.
Alibeyoğlu, burada yaptığı açıklamada, park yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Amacımız vatandaşımızın gelip dinlenebileceği, nefes alabileceği, çocuklarımızın rahat oynayabileceği mekanlar oluşturmak. İnşallah Şelale Park çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.
Güroymak
11 Aralık 2018 Salı 12:30