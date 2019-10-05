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Alıç pazara indi

İpe dizilmiş alıçların görüntüsü Satıcı Fahri Bilen'in konuşması Alıç pazara indiSonbaharın gelmesiyle birlikte, doğada yetişen türler kendisini pazarda göstermeye başladı Sonbaharın gelmesiyle birlikte, doğada bulunan ve yetişen türler kendisini pazarda göstermeye başladı.

05.10.2019 16:25
İpe dizilmiş alıçların görüntüsü
Satıcı Fahri Bilen'in konuşması Alıç pazara indi
Sonbaharın gelmesiyle birlikte, doğada yetişen türler kendisini pazarda göstermeye başladı
Sonbaharın gelmesiyle birlikte, doğada bulunan ve yetişen türler kendisini pazarda göstermeye başladı.
Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen alıç, görselliğinin yanında, birçok derde deva olarak da biliniyor.
İlçenin yüksek kesimlerinden Alıç toplayarak pazara getiren Fahri Bilen, alıcın insan sağlığı açışından doğal olarak yetiştiği için önemli olduğunu söyledi.
Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde oldukça görülen alıç, toplanmasının ardından pazara getirilip ipe dizilerek tespih şeklinde satışa sunuluyor.
Alıçın böbreklere iyi geldiğini belirten Fahri Bilen, "Alıç kalbe iyi geliyor. Ayrıca alıç turşusu ve sirkesi olur. Bunlar da insan sağlığı açısından çok önemli. Yüksek kesimlerden, yaylalardan toplayıp getirdiğimiz alıçları bir ipe dizerek, burada satışa sunuyoruz. Bir dizisini 4 lirada satıyoruz." dedi.
Alıç pazara indi

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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