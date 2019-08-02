Alican Güney Manisa Büyükşehir Belediyespor'da

Manisa Büyükşehir Belediye spor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan'ın da yer aldığı törenle kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Alican Güney, Büyükşehir Belediyespor'da yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon yapılanmasını sürdürüyor. Dış transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlı takım bu kapsamda Alican Güney ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan da yer aldı. 1.98 metre boyunda 30 yaşındaki oyuncu, Mamak Spor Kulübü'nden transfer oldu.

"Çok güzel işler yapacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a gelen oyuncu, "11 senedir bu ligde oynuyorum. Basketbolcu bir ailede yetiştim. Geçen sene Mamakspor'da oynuyordum. Büyükşehir Belediyespor'un basketbola ne kadar yatırım yaptığını ve Manisa'nın ne kadar spora önem verdiğini etraftan duyuyordum. Eski takım arkadaşlarım çok anlatıyordu. Gelince, bütün idari kadronun ilgili olduğunu, takım arkadaşların ne kadar istekli olduğunu ve tesislerin de çok güzel imkanlar sağladığını gördüm. Bu benim karar almamda çok önemli bir etken oldu. Bu yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. Basketbol ve spor adına da Belediye'nin şehre böyle bir katkısından dolayı mutluyum. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.