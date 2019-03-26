26 Mart 2019, 12:20
»»

Alice Müzikali'nin Minik Yıldızı Ecrin Su Çoban'dan 'Selfie Günü' Etkinliği

Alice Müzikali

SOSYAL medyadaki binlerce takipçisi ile fenomen olan ve Alice Müzikali'nde rol alan minik yıldız Ecrin Su Çoban, Trump Alışveriş Merkezi'nde 'selfie günü' etkinliği yapacak.

SOSYAL medyadaki binlerce takipçisi ile fenomen olan ve Alice Müzikali'nde rol alan minik yıldız Ecrin Su Çoban, Trump Alışveriş Merkezi'nde 'selfie günü' etkinliği yapacak.

İsmini ilk olarak O Ses Türkiye Çocuklar ile duyuran ve Alice Müzikali'nde rol alan minik fenomen Ecrin Su Çoban, 30 Mart Cumartesi günü Trump Alışveriş Merkezi'nde 'Selfie Günü' etkinliği düzenleyecek. 14.00 – 16.00 saatleri arasında kendisi gibi küçük hayranlarıyla bulaşacak olan Çoban, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirecek. Alışveriş merkezinin çocuk katı Trumpland'de kurulan özel sahnede takipçileri ile buluşacak olan Çoban, aynı zamanda 3 şarkı söyleyecek. - İstanbul Donald Trump, Kültür Sanat
Kaynak: DHA