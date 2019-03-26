Alice Müzikali'nin Minik Yıldızı Ecrin Su Çoban'dan 'Selfie Günü' Etkinliği

Kaynak: DHA

SOSYAL medyadaki binlerce takipçisi ile fenomen olan ve Alice Müzikali'nde rol alan minik yıldız Ecrin Su Çoban, Trump Alışveriş Merkezi'nde 'selfie günü' etkinliği yapacak.İsmini ilk olarak O Ses Türkiye Çocuklar ile duyuran ve Alice Müzikali'nde rol alan minik fenomen Ecrin Su Çoban, 30 Mart Cumartesi günü Trump Alışveriş Merkezi'nde 'Selfie Günü' etkinliği düzenleyecek. 14.00 – 16.00 saatleri arasında kendisi gibi küçük hayranlarıyla bulaşacak olan Çoban, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirecek. Alışveriş merkezinin çocuk katı Trumpland'de kurulan özel sahnede takipçileri ile buluşacak olan Çoban, aynı zamanda 3 şarkı söyleyecek. - İstanbul