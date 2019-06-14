Alice müzikali'nin sevilen şarkısı Kuzey Yıldızı'na özel klip

Görkemli sahne tasarımı ve başarılı oyunculuklarıyla izleyenleri büyüleyen Alice Müzikali'nin sevilen şarkısı "Kuzey Yıldızı" için özel bir klip çekildi, klipte Serenay Sarıkaya ve Alice'in çocukluğunu canlandıran Ecrin Su Çoban yer aldı.

Söz ve müziği Nil Karaibrahimgil'e ait olan, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatan "Kuzey Yıldızı" düetinde müzikalin Alice'i Serenay Sarıkaya ve Alice'in çocukluğu rolündeki Ecrin Su Çoban,birlikte rol aldılar.

Yönetmenliğini PTOT'den Gözde & Emre'nin üstlendiği klip, dijital müzikte pek çok ilklere imza atan fizy'de müzik severlerle buluştu.

Alice Müzikali, BKM, Zorlu PSM ve id'nin ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin büyük prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Eylül 2019 itibariyle seyircisiyle buluşmaya devam edecek.