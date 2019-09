"Alice Müzikali" yeni sezonuna başladı

Lewis Carroll'un 174 dile çevrilen "Alice Harikalar Diyarında" eserinden uyarlanan Alice Müzikali, BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında ikinci sezonuna başladı.

Şubat ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve sezon boyunca 27 kez kapalı gişe oynayan müzikal, Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluştu.

Müzikalin oyuncuları Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar yeni sezonun ilk oyunu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Alice" karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ilk sahne deneyimi olduğunu hatırlatarak, "Ben zaten çok stresli bir insanım. Benim ilk sahne deneyimim bu ama ilk oyunu atlattıktan sonra her şey çok güzel oluyor. Gerçekten bambaşka bir sınavmış burası. Biraz önceden hazırlanmaya başlamak iyi geldi. Kondisyonumuzu tekrar kazanmış olduk hep birlikte. Geçen seneden daha rahatım galiba." dedi.

Enis Arıkan da yeni sezonda seyircilere bazı sürprizlerin olduğunu söyleyerek, "Yeni akrobatlarımız var. Çok eğlenceli arkadaşlar aramıza katıldı." bilgisini verdi.

Arıkan, provalardan önce oyunu unutmuş olmaktan korktuklarını ancak ilk provayla her şeyin hallolduğunu belirterek, "O kadar eğleniyoruz ki yani bizim için problem yok, altından kalkarız. Normalde sezon ekimde başlar, eylül başında ilk biz başlıyor olabiliriz. Erkenden başlıyoruz, seviyoruz işimizi." diye konuştu.

Ezgi Mola hem metinde hem sahnelerde küçük revizyonlar olduğunu belirterek, "Uzun zamandan sonra yeniden bir araya gelmek - en uzun ara bu oldu - bizim için de bayağı keyifli oldu. Yaklaşık 10 gündür provadayız. Hem dans hem metin üzerine hem sahnede yeni arkadaşlarımızla birlikte her şeyi baştan çalıştık. Yine seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Çok keyifli bir sezon bizi bekliyor." açıklamasında bulundu.

"Böyle bir ekibin bir araya gelmesi büyük bir şans"

Mola, erken başlamalarının bir sebebinin de oyunun ilk sezonda hep kapalı gişe oynaması olduğuna işaret ederek, "Biz bu sene 7 Şubat'ta prömiyer yaptık. Dolayısıyla sezonun ortasıydı. Gelemeyen, bilet bulamayan o kadar çok seyirci vardı ki biz de 'Başlayalım.' dedik, erkenden girdik provalara tekrar. Çok bekleyen var, o beklentiyi karşılamak için." şeklinde konuştu.

İzlemeye hayranı olduğu kişilerin de geldiğini anlatan Mola, şunları kaydetti:

"Çok sevdiğimiz kişiler geldi izlemeye. Biz içeride her seferinde aynı heyecanı yaşıyoruz ama hayranlık duyduğumuz kişiler geldiğinde o katlanarak artıyor. Çünkü yıllarca biz onu izlemişiz, şimdi o gelip bizi izliyor, heyecanı oluyor. Kuliste hep yüksek bir tempo var. Tiyatro kulisini paylaşmak kolay değildir. Çünkü sıklıkla görüşürsünüz, sinema veya dizi seti gibi değildir. Böyle bir ekibin bir araya gelmesi büyük bir şans aslında. "

Provaları ilk sezondaki coşkuyla yaptıklarını belirten Şükrü Özyıldız, oyun için oldukça sabırsızlandığını söyledi.

Merve Dizdar da çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Böyle bir seyircinin önünde oynamak, bu sahnede oynadığım için çok mutluyum. Hem ekip hem oyun arkadaşlarım birbirimize çok güvendiğimiz için bir hata bile olsa herkes herkesi hemen kollayacak ve koruyacak olduğu için çok mutluyum. Tiyatroda beraber olmak böyle bir şey zaten. Çok güzel bir sezon açılışı olacak."

İbrahim Selim, her zaman bir turne hayali kurduklarını dile getirerek, oyunun uluslararası sahnelere taşınmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Eylül biletleri tükendi

Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle çağdaş bir uyarlama olan Alice Müzikali ilk sezonunda 60 bin seyirciyi ağırladı.

Müzikalde Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolü ile başrolleri paylaşıyor.

Yenilikçi sahne ve ışık tasarımı, illusionist ekibinin hazırladığı hologram, mapping gibi ileri dijital teknikler ile multimedya içerikleri olan müzikal, özgün müziği, Nil Karaibrahimgil'in Alice'ten ilham alarak yaptığı "Kuzey Yıldızı" ve " Duy Beni" şarkılarıyla dikkati çekiyor.

"Alice Müzikali", 26 kişilik dans topluluğu, 3 kişilik akrobat ekibi, canlı orkestra ve oyuncu performansları ile izleyiciyi sanal ve gerçek arası bir dünyada yolculuğa çıkarıyor.

Eylül biletleri tükenen müzikal, 2, 3 ve 17 Ekim'de aynı sahnede izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kaynak: AA