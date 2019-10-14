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Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü

Manisa'da alıcı kılığına giren jandarma, uyuşturucu satmaya çalışan şahsı 2 kilometrelik kovalamaca sonrası kıskıvrak yakaladı.

14.10.2019 17:25Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü
Manisa'da alıcı kılığına giren jandarma, uyuşturucu satmaya çalışan şahsı 2 kilometrelik kovalamaca sonrası kıskıvrak yakaladı.

Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik aldıkları ihbar üzerine Yunusemre ilçesi Horozköy Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, S.A. (31) isimli şahsın uyuşturucu sattığını belirledi. Alıcı gibi davranan jandarma personeli şüphelileri telefonla aradı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu hap satın alacağını söyleyerek, Horozköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda randevulaştı. Kararlaştırılan noktada dün akşam saat 19.00 sıralarında şüphelilerle buluşan sivil jandarma, yanında getirdiği ve seri numaraları alınan 170 lira para karşılığında hap için pazarlığı yaptı. Bu sırada şüpheli S.A. durumu fark ederek kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerince 2 kilometrelik bir kovalamaca sonucu şüpheli S.A., Muradiye Mahallesi'ndeki boş bir tarlada yakalandı.

Olay yeri inceleme ve narkotik arama köpeği 'Volta'nın yardımıyla bölgede yapılan çalışmada 67 adet uyuşturucu hap, 38 gram esrar ve 380 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Jandarma, Muradiye, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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