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Alıcık'tan Başkan Tuncer'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı'na atanan Nazilli Belediyesi eski başkanı Haluk Alıcık, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i makamında ziyaret etti.

30.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:08 Alıcık'tan Başkan Tuncer'e ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı'na atanan Nazilli Belediyesi eski başkanı Haluk Alıcık, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i makamında ziyaret etti.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile beraberindeki MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ayrıca MHP'li Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Bakırcı ve Metin Sakalar'da hazır bulundu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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