Alihaydar Demir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP IĞDIR belediye başkan adayı Alihaydar Demir oldu. BTP adayı Alihaydar Demir, IĞDIR belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? IĞDIR belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP IĞDIR belediye başkan adayı Alihaydar Demir ile ilgili seçim sonuçları ve IĞDIR belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP IĞDIR belediye başkan adayı Alihaydar Demir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte IĞDIR belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. IĞDIR aday yarışı ve IĞDIR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

IĞDIR Seçim Bilgileri

IĞDIR belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

IĞDIR belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

IĞDIR belediyesi için katılım oranının ise % 82,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

IĞDIR toplam seçmen sayısının ise 56.116 olduğu belirlendi.

IĞDIR belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 46.124 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP IĞDIR Belediye Başkan Adayı Alihaydar Demir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP IĞDIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Alihaydar Demir, IĞDIR yarışında % 0,12 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Alihaydar Demir toplamda 54 adet oy sayısına ulaştı.

BTP IĞDIR belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.