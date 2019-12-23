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Alikanlılar Derneği yeni yerine taşındı

İstanbul'da faaliyet gösteren Malatya Alikanlılar Derneği yeni yerine taşındı.

23.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:56 Alikanlılar Derneği yeni yerine taşındı
'da faaliyet gösteren Alikanlılar Derneği yeni yerine taşındı.

Gazi Osman Paşa Mahallesinde faaliyetini sürdüren derneklerinin daha fazla faaliyet göstermek için yer büyütmek istediklerini, bu nedenle yer değiştirdiklerini söyleyen Malatya Alikanlılar Derneği Başkanı Hacı Altan, faaliyetleri yoğunlaşarak devam edeceklerini vurguladı. Altan, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetlerini yoğun olarak sürdüreceklerini bildirdi. Altan, "Eş dost akraba ve Malatyalılar olarak birbirimize destek olmamız gerekir" diyerek derneklerinin yeni yerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. İstanbul'daki Alikanlıların yoğun ilgi gösterdiği yeni yerin açılışında çok sayıda Malatyalı katıldı. Ramazan Kayan'ın katıldığı açılışta vatandaşlarla sohbet gerçekleştirildi. Akrabalık ilişkilerinin kuvvetli olmasının İslam dininde önem verilen bir emir olduğunu belirten Kayan, akrabalık bağının korunması gerektiğini sözlerine ekledi. - MALATYA

Gazi Osman Paşa, Karadeniz, İstanbul, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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