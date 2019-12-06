ALİKEV için koşan 205 kişi 631 bin 847 TL'lik bağış topladı

Bağışlarla 210 öğrenciye burs desteği sağlanacak.

Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Emel Anne ve 205 gönüllüsüyle birlikte 40. İstanbul Maratonu'nda eğitime katkı için koştu. 631 bin 847 TL'lik bağışın toplandığı kampanya sayesinde 210 öğrenciye burs verilecek.