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ALİKEV için koşan 205 kişi 631 bin 847 TL'lik bağış topladı

Vodafone İstanbul Maratonu'nda ALİKEV ile birlikte gençlerin eğitimine katkı sağlamak üzere Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koşan 205 kişi, 631 bin 847 TL'lik bağış topladı.

06.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:00ALİKEV için koşan 205 kişi 631 bin 847 TL'lik bağış topladı

Bağışlarla 210 öğrenciye burs desteği sağlanacak.

Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Emel ve 205 gönüllüsüyle birlikte 40. Maratonu'nda eğitime katkı için koştu. 631 bin 847 TL'lik bağışın toplandığı kampanya sayesinde 210 öğrenciye burs verilecek.


İstanbul, Anne, Güncel

Kaynak: Bültenler

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