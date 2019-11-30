Alıkonulan kızlarını kurtarırken 1 kişiyi öldüren baba ev oğluna hapis cezası

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, evden kaçan kızları Leyla Ö.'yü (24), alıkonularak zorla çalıştırıldığı öne sürülen alkollü mekandan götürmek istedikleri sırada çıkan kavgada bir kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan baba Mehmet Nur Öner (54) ile oğlu Ferit Öner (22), toplam 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, Hamidiye Mahallesi Yalıntaş Caddesi'nde bulunan bir alkollü mekanda geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşandı. İddiaya göre, evden çıktıktan sonra kayıplara karışan Leyla Öner, kardeşi Ferit Öner'e alkollü bir mekanda zorla tutulup, garson olarak çalıştırıldığını bildiren mesaj gönderdi. Bunun üzerine baba Mehmet Nur Öner ve oğlu Ferit Öner, söz konusu mekana gidip, kızlarını almak istedi. Ancak mekan sahipleri ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğlu ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ile ateş etti. Mekanda bulunan Salih Ocak (38), Aziz Apak (48), Selçuk Taneli (39) ve Saliha Aydın (24) yaralandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salih Ocak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlu, yakalanarak, tutuklandı.

SUÇU BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Haklarında Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Mehmet Nur Öner ve Ferit Öner, yargılama sırasında suçu birbirlerinin üzerine attı.

Mahkeme heyeti, görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan baba sanık Mehmet Nur Öner'e, 'Bir kişiyi öldürmek ve üç kişiyi yaralamak ile ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 54 yıl 2 ay, Ferit Öner'e de 'Bir kişiyi öldürmek, üç kişiyi yaralamak ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 52 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme toplam 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.