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Alim Dede'den, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış

Ankara'da yaşayan 80 yaşındaki Alim Çalışkan, ihtiyaçlarını karşılamak için evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1100 lira bağışta bulundu.

09.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:48

Ankara 'da yaşayan 80 yaşındaki Alim Çalışkan, ihtiyaçlarını karşılamak için evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1100 lira bağışta bulundu.

Çalışkan, Sincan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, doğal gaz temini ve banka işlemleri için yardım istedi.

Evine gelen görevlilere banka hesabındaki 1100 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayacağını söyleyen Çalışkan'ın bu isteği de yerine getirildi.

Vefa Destek Grubu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlatılan kampanyaya desteğinden ötürü Alim Dede'ye teşekkür etti.

Alim Çalışkan da 80 yaşında olduğunu vurgulayarak, "Nasıl olsa bir gün öleceğim. Devletime az çok bir fayda olsun diye bağış yaptım." dedi.

Alim Dede’den, ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ankara, Sincan, Banka, Güncel
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