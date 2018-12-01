Alim Işık, MHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı

Milliyetçi Hareket Partisi
, (MHP
) Kütahya
belediye başkan adaylarının dayı Prof. Dr. Alim Işık
açıkladı.
Adaylığının açıklanmasının ardından konuşan Işık, "Yarım kalan sevdamızı tamamlamak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediye Başkanlığı adaylığımız hayırlı olsun" dedi.
Işık, MHP'de 23. 24 ve 25. dönem milletvekili olarak görev yapmıştı. Alim Işık, 30 mart 2014 yerel seçimlerinde de MHP'nin Kütahya belediye başkan adayı olmuş ve seçimini 2 bin 500 oy farkıyla kaybetmişti.
MHP, Domaniç
'te Sahvet Ertürk, Pazarlar
'da Cavit Erdoğan
ve Dumlupınar
'da da Niyazi Tezcan'ı tekrar aday gösterdi. (EFE
) - KÜTAHYA
Alim Işık,Kütahya,Milliyetçi Hareket Partisi
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:07