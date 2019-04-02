Alim Işık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Kütahya belediye başkan adayı Alim Işık oldu. MHP adayı Alim Işık, Kütahya belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kütahya belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Kütahya belediye başkan adayı Alim Işık ile ilgili seçim sonuçları ve Kütahya belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Kütahya belediye başkan adayı Alim Işık oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kütahya belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kütahya aday yarışı ve Kütahya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kütahya Seçim Bilgileri

Kütahya belediyesi için toplam sandık sayısının 509 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi için açılan sandık sayısının ise 509 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kütahya belediyesi için katılım oranının ise % 86,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kütahya toplam seçmen sayısının ise 164.087 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 142.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Kütahya belediye başkan adayı olarak gösterilen Alim Işık, Kütahya yarışında % 38,68 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Alim Işık toplamda 53.393 adet oy sayısına ulaştı.

Alim Işık Kimdir?

Alim Işık 3 Şubat 1959 tarihinde Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. Çanakkale Öğretmen Lisesi'nde eğitim gördü. Çukurova Universitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yaptı. Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında doçent, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dallarında profesör olarak çalıştı. Bunun yanında Dumlupınar Universitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Öte yandan 23., 24.ve 25. Dönem'de Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Alim Işık, halen Türk Hava Kurumu Universitesi rektör yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MHP Kütahya belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.