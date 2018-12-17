17 Aralık 2018, 15:25
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Alim Işık'tan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

Alim Işık

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Kamil Saraçoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ve MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, MHP heyetine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA Milliyetçi Hareket Partisi,Kamil Saraçoğlu,MHP,Kütahya
Kaynak: İHA