Alim Işık'tan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.<br><br>Başkan Kamil Saraçoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ve MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk hazır bulundu.<br><br>Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, MHP heyetine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA