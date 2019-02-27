CHP Muğla Fethiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Alim Karaca Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Muğla Fethiye Belediye Başkan adayını belirledi. Muğla Fethiye İlçesi Belediye Başkan adayı Alim Karaca kimdir?
ALİM KARACA KİMDİR?
Başkan adayı Karaca, 09 Temmuz 1973 yılında Fethiye'de dünyaya geldi. Eğitimine Kumluova İlkokulu'nda başlayan Alim Karaca, ortaokul ve liseyi İstanbul, Beylerbeyi'ndeki H. Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.
KUMLUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI
Karaca, siyasi hayatına İstanbul'da lise öğrencisi olduğu dönemde, CHP Gençlik Kollarında başladı. Muğlaya dönerek 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptı. Hâlen bölgede tarımla uğraşıyor. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Kulübü'nde voleybol oynadı. Alim Karaca, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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