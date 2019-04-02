Alime Barutçu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM PASİNLER belediye başkan adayı olan Alime Barutçu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM PASİNLER ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Alime Barutçu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM PASİNLER adayı Alime Barutçu kimdir? BTP ERZURUM PASİNLER adayı Alime Barutçu yüzde kaç oy aldı?

Alime Barutçu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM PASİNLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Alime Barutçu PASİNLER ilçesinde % 0,66 oranında oy almıştır. PASİNLER ilçesinde % 0,66 oranında oy olan Alime Barutçu adlı BTP adayı toplamda 106 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM PASİNLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.