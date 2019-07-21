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Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rumen futbolcu Alin Tosca'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

21.07.2019 17:14 Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep
Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rumen futbolcu Alin Tosca'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik hazırlıklarına transfer çalışmalarıyla da devam eden Gazişehir Gaziantep, son olarak İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Rumen futbolcu Alin Tosca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın da ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu sözleşme imzaladıktan sonra takımın Topuk Yaylası'nda devam eden kampa katıldı.

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren Alin Tosca, hem stoper hem de sol bek mevkisinde görev yapabiliyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, Tosca, Spor

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