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Alınan önlemlere rağmen pazar yerlerinde tehlike devam ediyor

Alınan önlemlere rağmen pazar yerlerinde tehlike devam ediyorİZMİR'de, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla pazar yerleri için getirilen ilave tedbirlerin henüz uygulanmadığı görüldü.

01.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:53
Alınan önlemlere rağmen pazar yerlerinde tehlike devam ediyor
Alınan önlemlere rağmen pazar yerlerinde tehlike devam ediyor
İZMİR'de, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla pazar yerleri için getirilen ilave tedbirlerin henüz uygulanmadığı görüldü. Pazara maske ve eldivenlerle gelen vatandaşlar, alınan tedbirlere rağmen sosyal mesafeyi koruyamadıkları için tedirgin olduklarını dile getirdi.
Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla üst üste önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı pazar yerleri için valiliklere yazı gönderdi. Alınacak ek tedbirlere göre, pazar yerlerinde kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışında kalan alanlar demir bariyerle kapatılacak, tezgah aralarının en az 3 metre olacak ve pazarın kurulduğu alana esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş alınacak. İzmir'in Şirinyer Mahallesi'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan pazar yerinde ise ilave tedbirlerin henüz uygulanmadığı görüldü. Esnaf tezgahını yine eski mesafesine göre açtı. Tezgah arası mesafenin ek tedbirlerde belirtilen şekilde uygulanmadığı ve pazara giriş çıkışların tek bir noktadan yapılmadığı gözlemlendi.
Pazarlarda yaşanan yoğunluğun azalması ve riski en aza indirilmesi hedeflen tedbirlere rağmen, gıda ihtiyacını karşılamak zorunda olan vatandaşlar, özellikle mahallelerde kurulan pazar yerlerine yoğun bir şekilde gidiyor. Vatandaşlar, koronavirüsten korunmak için eldiven ve maske takıyor. Ancak sosyal mesafeyi koruma imkanının bulunmadığı pazar yerlerine gelen vatandaşların alınan önlemlere rağmen tedirginliği sürüyor. Alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlardan Meryem Orhan, "Tedbirleri yeterli bulmuyorum. İnsanların taktığı maske ve eldivenlerin de hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum" dedi.
Piyasada maske bulamadığı için pazara gelirken tülbent ile önlem almaya çalıştığını belirten vatandaşlardan Esin Kurşunlu ise, "Alınan önlemlere ve tedbirlere uyulmuyor. Özellikle 65 yaş ve üstü sokağa çıkmayı sürdürüyor. Pazarcılardan birçoğu 65 yaş üstü ama burada satış yapmaya devam ediyorlar. Sokağa çıkma yasağının bir an önce gelmesi gerektiğini ve durumun İzmir'de çok daha ciddi olduğunu düşünüyorum" dedi. Pazar esnaflarından Ali Altun, "Devletin bizden istediği vergiler var. Bu tezgahları açmasak bile işgaliye parası veriyoruz. Tedbirlerin alınması sağlık açısından iyi ama pazarcı düşünülmüyor. Küçük bir alanda 4 kişiyiz. Ben 3 metre mesafeye göre açsam tek bir ürün açmam gerekir. Diğer ürünleri açamam. Ancak tek giriş çıkış yapılmasını destekliyoruz. Bir diğer konu pazarda satılanlardan virüs bulaştığını söylemeleri. Bu bizim aile mesleğimiz. Pazardan aldığı ürün yüzünden başına bir şey gelen olmadı" ifadelerini kullandı.
İşlerinin yarı yarıya düştüğünü dile getiren Ferhat Işık da "Açıklanan tedbirlere şu an pazarlarda uyulmuyor. Bu nedenle herkes kendi tedbirini kendi almaya çalışıyor. Esnaf arkadaşlarımızdan bazıları tezgah açmıyor. Bu nedenle mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Tedbir ve denetim yeterli değil. İşlerimiz yarı yarıya düştü. İnsanlar tedirgin olduğu için gelmiyor" diye konuştu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel
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