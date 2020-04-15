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Alınan tedbirler ve uyulan kurallar sayesinde bu ilçede korona vakası yok

Alınan tedbirler ve uyulan kurallar sayesinde bu ilçede korona vakası yok Kaymakam Mutlu Almalı, giriş ve çıkışları tek noktada birleştirdiklerini, diğer ilçelerden ilçeye girişi zorlaştırdıklarını belirtti Osmaniye'nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçede alınan tedbirler sayesinde korona...

15.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:04

Alınan tedbirler ve uyulan kurallar sayesinde bu ilçede korona vakası yok

Kaymakam Mutlu Almalı, giriş ve çıkışları tek noktada birleştirdiklerini, diğer ilçelerden ilçeye girişi zorlaştırdıklarını belirtti

OSMANİYE - Osmaniye 'nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçede alınan tedbirler sayesinde korona virüs vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakalarına Türkiye 'de de neredeyse tüm il ve ilçelerde rastlanıyor. Ancak Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, şuana kadar tek bir vakaya rastlanması dikkatlerin bu ilçede yoğunlaşmasına neden oldu.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 20 mahalle ve 19 köyden oluşan ilçenin nüfusunun yaklaşık 84 bin olduğunu, bunun 53 bin kadarının ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Biz ilçe olarak bundan yaklaşık 20 gün önce tek korana virüs vakası yaşadık. O hastamızda kısa sürede iyileşerek taburcu oldu. O süreçten bugüne kadarda da çok şükür ilçemizde başka bir vakaya rastlanmadı. Tabi biz bu işi başından bu yana çok sıkı takip ettik. Hiçbir taviz vermeden kısa zamanda kararlar alarak hemen uygulamaya koyduk. Daha ülkemiz genelinde bile il ve ilçe giriş noktalarında uygulama noktaları yokken, biz ilçemiz girişine kurduğumuz kontrol noktasında Düziçi'ne giriş yapan tüm insanların ateşini ısıölçer cihazlarımızla tek tek ölçtük. Düziçi'ne civar beldelerden ve köylerden giriş yapılan bütün yolları toprak dökerek trafiğe kapattık. Giriş ve çıkışları tek noktada birleştirdik. Diğer ilçelerden ilçemize girişi zorlaştırdık" dedi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Düziçi Belediyesi ve ilçedeki sağlık kuruluşlarıyla daima iletişim halinde olduklarını belirten Kaymakam Almalı, şöyle devam etti:

"Sürekli toplantılar yapıyor, yeni önlemler alarak vakit geçmeden uygulamaya başlıyoruz. Devletimizin aldığı kararları anında uyguluyoruz. Bunlarla da sınırlı kalmıyor ek tedbirler alıyoruz. İlçemizde sık sık denetimler yapıyor, esnafımızı ve vatandaşlarımız bilgilendiriyoruz. 14 kuralı, cami ve belediye hopörlerinden sık sık duyuruyoruz. Sosyal medyayı da çok aktif biçimde kullanıyor, sürekli oradan açıklamalar yaparak şeffaf ve objektif bir şekilde insanlarımızı bilgilendiriyoruz. İnsanlarımız da bizlere güvendiler. Aldığımız kararlara büyük ölçüde riayet ettiler."

Vefa Sosyal Destek ekibiyle gece-gündüz çalışarak vatandaşları mağdur etmemeye özen gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Almalı, "Bu başarımızdaki en büyük etken işleri başından bu yana sıkı tutmamız oldu. ve hiçbir rehavete kapılmadan çalışıyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Çünkü buradaki insanlar bize emanet. Onların sağlığını korumak bizlerin görevi. Tüm kurumlarımızla birlikte virüsten korumak için mücadele veriyor, gayret gösteriyoruz. Çok şükür vatandaşlarımızda bu konuda bize destek oluyorlar. Konunun ciddiyetinin farkındalar" diye konuştu.

Düziçili vatandaşlarda alınan tedbirlerle ilçede korona virüs vakasının görülmediğini, belirterek, bu konuda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Alınan tedbirler ve uyulan kurallar sayesinde bu ilçede korona vakası yok

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Türkiye, Düziçi, Genel
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