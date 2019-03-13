Alinur Aktaş: Bursa Gerçek Anlamda Turizm Şehri Olacak

Kaynak: DHA

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sivil toplum kuruluşları ile buluşma toplantıları kapsamında Bursa Platformu'na konuk oldu. Başkan Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Hisar, Tophane üçgeninde oluşturulacak tarih adalarıyla Bursa'nın gerçek anlamda bir turizm kenti olacağını söyledi.Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan 'Bursa sevdamız Kalite davamız' sloganıyla yola çıkan Bursa Platformu'nun Başkanı Suat Gülçimen, doğum yeri sormadan bir araya gelen Bursa sevdalılarının oluşturduğu bir platform olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hem bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hem de önümüzdeki dönem hayata geçirecekleri projeleri platform üyeleriyle paylaştı.TARİH ADALARIBursa'nın turizmden hak ettiği payı alması için kentin sahip olduğu tüm değerler üzerinde yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, özellikle tabakhaneler bölgesinin yeni dönemde Bursa'nın gözde mekanlarından bir haline geleceğini belirtti. Buraya yapılması planlanan proje ile ilgili olarak hem Dubai'den hem de Almanya'dan iki grupla görüştüklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Burada Recep Başkan döneminde 75 dönüm alan boşaltılmıştı. 40-45 dönüm de biz boşalttık. Ortaya 120 dönüm alan çıkmış oldu. Merinos'tan Paşa Çiftliği'ne kadar düşünüldüğünde 400 - 450 dönümlük bir aks burası. Aynı zamanda sıcak suyun da kaynağı. Sadece boşalttığımız 120 dönüm alanla ilgili 1 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Burada Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ni birleştiriyoruz. Karşıda Kültürpark. Yine Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafını boşaltıp, yayalaştıracağız. Hisarla alakalı Osmangazi Belediyemiz çalışıyor. Orduevi'nin olduğu yerde Bey Sarayı, Tophane, Osman Gazi Orhan Gazi Türbelerinin olduğu bölgelerde tarih adaları oluşturmamız gerekiyor. İşte o zaman birileri Kırşehir'den gelip, 3-5 gün Bursa'da kalacak. Tabi tüm bu turizm planlamasını yaparken, Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'den ibaret olmadığını, 17 ilçemizin de bu sürece dahil olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.'ULAŞIMDA İDDİALIYIM'Bursa'da yaşayan herkesin geleceğe dair bir beklentisi ve bir hayali olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "2023'te nasıl bir Bursa hayal ediyoruz noktasında herkesin bir beklentisi var. Bursa'da yaşıyoruz, Bursa'da ticaret yapıyoruz. Herkesin şehre dair bir öngörüsü var. İlla Belediye Başkanı, Kaymakam, Vali olmaya gerek yok. Hepimizin şehirle alakalı derdi ve heyecanı var. Hepimiz öncelikle huzurlu bir ortamda yaşamak istiyoruz. Biliyorsunuz ben 16 ay önce göreve geldim. Yol haritamı çıkardım. Öncelikle bir motto geliştirdik. 2 yıl içinde şehir içi trafiği gündem maddesi olmaktan çıkaracağız. Yeni metro hattı, mevcut sisteme ilave hatlar, sinyalizasyon optimizasyonu, akıllı kavşak uygulamalarıyla inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda gerçekten iddialıyım" dedi.Başkan Aktaş, toplumun tüm kesimlerinin en önemli beklentilerinden birinin de yeşil alanlar olduğunu belirterek, hayata geçirecekleri 7-8 projeyle Bursa'nın yeşile bezenmesi noktasında da önemli bir aşama kat edeceklerini de sözlerine ekledi.- Bursa