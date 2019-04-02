Alinur Aktaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Alinur Aktaş oldu. AK Parti adayı Alinur Aktaş, Bursa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bursa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Alinur Aktaş ile ilgili seçim sonuçları ve Bursa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Alinur Aktaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bursa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bursa aday yarışı ve Bursa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bursa Seçim Bilgileri

Bursa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 6.841 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 6.841 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bursa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bursa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 2.177.764 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.869.050 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bursa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Alinur Aktaş, Bursa yarışında % 49,63 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Alinur Aktaş toplamda 898.410 adet oy sayısına ulaştı.

Alinur Aktaş Kimdir?

1970 BURSA/ İnegöl doğumlu olan AKTAŞ, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa/ Uludağ Universitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Dumlupınar Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir.

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında AK Parti Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatı başlamış ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle bir çok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Bursa büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.