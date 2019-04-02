Aliosman Kılavuz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE belediye başkan adayı Aliosman Kılavuz oldu. BTP adayı Aliosman Kılavuz, KIRIKKALE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KIRIKKALE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP KIRIKKALE belediye başkan adayı Aliosman Kılavuz ile ilgili seçim sonuçları ve KIRIKKALE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP KIRIKKALE belediye başkan adayı Aliosman Kılavuz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KIRIKKALE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KIRIKKALE aday yarışı ve KIRIKKALE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KIRIKKALE Seçim Bilgileri

KIRIKKALE belediyesi için toplam sandık sayısının 409 olduğu belirlendi.

KIRIKKALE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 409 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KIRIKKALE belediyesi için katılım oranının ise % 82,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KIRIKKALE toplam seçmen sayısının ise 136.134 olduğu belirlendi.

KIRIKKALE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 112.123 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP KIRIKKALE Belediye Başkan Adayı Aliosman Kılavuz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Aliosman Kılavuz, KIRIKKALE yarışında % 0,07 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Aliosman Kılavuz toplamda 71 adet oy sayısına ulaştı.

BTP KIRIKKALE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.