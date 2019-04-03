CARMEDYA - Dönemine damga vuran otomobiller vardır. Peugeot
406 Coupé de bunlardan biri.
Enes, Peugeot 406 Coupé'ninikinci sahibi… Önceki sahibinden de oldukça temiz bir şekilde otomobili satınalmış.
Aracın tasarımına baktığımızda, günümüzde birçok otomobile göre farklı olduğunuispatlıyor. Xenon farlar ve tampon grubu, otomobili fazlasıyla sportifgöstermiş. Pininfarina imzalı bu model, düşük karoser yapısıyla dikkat çekiyor.Yan bölümde yine dönemin iddialı jantları göze çarpıyor. Bijonlar için özelkapak tasarımı da dikkatimizden kaçmıyor. Sahibi Enes, bir konuda şikayetçi…Arka lastiklere doğru Pininfarina logoları konumlandırılmış. Birkaç kez tedariketmesine rağmen bu logolar çalınmış. Bu dertten fazlasıyla muzdaripmiş. Arkabölüme baktığımızda ise model fazlasıyla heybetli görünüyor. Araçta dikkatimiçeken bir ayrıntı da yan aynalar… Gövdeden farklı renkte. Ancak sorduğumdabunların da orijinal olduğu söylendi.
Kokpitte neler var?
İçeriye geçtiğimizde Amarante Kırmızı adı verilen özel renkli koltuklar gözeçarpıyor. Bu koltuklar için ilk sahibi tam 6 ay beklemiş. Enes' e bukoltukların bakımının kolay olmadığını; ama otomobile farklı bir hava kattığınıbelirtti. Konsolda da herhangi bir çatlak yok. Bunun da bakımı yıllık olarak düzenliyapılıyor. Ayrıca aracı kapalı garajda sakladığını ve özellikle sıcak vegüneşli havalarda güneşlik de kullandığını belirtti. Model 2+2 oturmapozisyonuna göre imal edilmiş. Arkaya iniş ve binişler oldukça kolay. Önkoltuğun yanındaki kolu çekip, koltuğun sırtını ileri iterek arkayageçebiliyorsunuz. Arka bölümün minderleri oldukça rahat. Coupé bir otomobilolmasına rağmen, arkadaki diz ve baş mesafesi çok iyi. Arka iki koltuğunarasına da cep koyulmuş. Otomobilde Clarion müzik sistemi var. Hoparlörler iseJBL olarak konumlandırılmış. Araç, ses kalitesi konusunda da iyi bir disiplinesahip.
Hangi motora sahip
406 Coupe'nin kalbinde ise 2.0 litrelik atmosferik motor yer alıyor. Bu motor138 HP
güç ve 190 Nm tork değeri sunuyor. 5 ileri manuel şanzıman ile kombineedilmiş. Enes, bu şanzımanın özellikle otoban hızlarında 6. vitesi istediğinibelirtti. Hatta bunu deneyen birinin olduğunu, fakat başarısız olduğunu dasöyledi. Belki 5. vites biraz uzatılsa, en azından daha yararlı olabilirdi.Otoban hızlarında 3 bin devir bandını geçen bir gösterge ile karşılaşıyorsunuz.
Peugeot 406 Coupe ne kadaryakıyor?
Aracın sürüşü keyifli; ancak akaryakıt fiyatları da ülkede malumunuz çokyüksek. Enes buna çözüm olarak aracına LPG taktırmış. Peugeot 406 Coupé, bukombinasyonda 100 TL LPG ile 300 km. menzile şehir içinde ulaşabiliyor. Şehirdışında ise biraz daha fazla kilometre yapma opsiyonu oluyor.
Araç 157 bin kilometreyigeçmiş olmasına rağmen içeride trim sesi yer almıyor. Oldukça stabil bir sürüşesahip. Süspansiyon çok iyi ayarlanmış. Gerekli konforu sağlıyor ve virajlardada elinizi güçsüz kılmıyor. Limitleri zorlayınca önden kaymalar yaşanıyor;ancak bunlar kesinlikle şuursuz kaymalar değil.
Peugeot 406 Coupe'ninpiyasası ne kadar?
Bu aracın şu anki piyasa fiyatı 45 bin TL civarında. Günümüz koşullarındakiaraç fiyatlarını düşündüğümüzde ikinci el araçların önemi bir kez daha ortayaçıkıyor. Bu güzel aracı bizimle buluşturan Enes Gedik'e teşekkürlerimizi birborç biliriz.
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Araç, Peugeot, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com