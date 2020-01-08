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Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Olsun filmi konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden oyuncuları ve özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu, Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden özeti ve Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden oyuncuları gibi konuları inceledik.

08.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:35

İzleyenleri ekrana bağlayan Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu nedir, Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden oyuncuları kimler ve Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı fantastik evrene bir kez daha geri dönüyoruz. Harikalar Diyarı, beklenmedik bir misafirin ziyaretine uğruyor ve misafiri bu büyülü evrenin işleyişini ve ev sahiplerini yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. Mad Hatter ise tüm çılgınlığıyla adalet ve tabii ki dostluk için orada bekliyor. Tam her şey bitmiş, ortalık fazlasıyla karışmışken gerçekliğe giden yolda bir kez daha krallığın kurtuluşu için bir araya geliniyor.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI VE KADROSU

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yönetmen: James Bobin

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Oyuncular: Johnny Depp, Anne Hathaway, Andrew Scott , Helena Bonham Carter, Mia Wasikowska

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Tür: Macera, Aile, Fantastik

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yapım Yılı: 2016 (113 dk)

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2016 Cuma

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Senaryo: Linda Woolverton

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yapım Ülkesi: ABD

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Orijinal Dil: İngilizce

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Orijinal Adı: Alice in Wonderland: Through the Looking Glass

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Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Olsun filmi konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden oyuncuları ve özeti!

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