Alisa Nasya Deniz ile Mehmet Ali Erbil'in sevgili olmadığı ortaya çıktı

235 gün yoğun bakımda tedavi gören ve şimdilerde eski sağlığına kavuşmaya başlayan komedyen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülendi. Erbil ile aşk yaşadığı söylenen Deniz, bir alışveriş merkezinde parmağında alyans ile görüntülenmişti. Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Deniz ve Erbil ile herhangi bir ilişki yaşamadığını söyledi.

ERBİL, AŞK HABERLERİNE SİTEM ETTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanman Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce, ikilinin ilk olarak iki yıl önce Kıbrıs'ta tanıştığını ve ortada herhangi bir ilişki olmadığını, sadece dost olduklarını söyledi. Yüce, sözlerine şöyle devam etti:

"Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. 'Sadece arkadaşım. Bu konular beni yıpratıyor. Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar nelerle uğraşıyor' dedi. Beni de uyardı; 'Bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım.

"ALİSA, ERBİL'İN EVİNDE KALIYOR"

Erbil günlerce sabretti. Alisa'yı uygun bir dille uyardı, 'bir daha gazetecilere açıklama yapma' dedi. Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor. Bizler de hemen hemen her gün oradayız. Onun gibi çok insan var. Bu paylaşılan fotoğraflar iki yıl öncesine ait. Güncel hiçbir fotoğraf yok.

"ALİSA'DA REKLAM KOKUSU ALIYORUM"

Öğrendiğim kadarıyla modelliğe hazırlanıyor. İki bin takipçisi vardı, 7 bin takipçisi oldu. Reklam kokusu alıyorum. Ne hikmetse gittiği her yerde kendisini gazeteciler karşıladı. Alisa'nın gazetecilere haber verdiğini de çok iyi biliyorum. Bizzat mekan sahibinden öğrendim."

NASYA TÜM İDDİALARI YALANLADI

Tolga Yüce'nin anlattıklarından rahatsız olan Alisa Nasya Deniz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; Erbil ile reklam amaçlı birlikte olmadığını, gazetecilerle haber yapmaları için iletişime geçmediğini söyledi. Hakkında çıkan asılsız haberler karşısında çok üzüldüğünü söyleyen Deniz, bundan sonra yapılacak asılsız haber ve hakaret içerikli ifadeler için yasal yollara başvuracağını söyledi.