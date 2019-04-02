Alişan Açıkgöz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TUNCELİ NAZIMİYE belediye başkan adayı olan Alişan Açıkgöz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TUNCELİ NAZIMİYE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Alişan Açıkgöz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TUNCELİ NAZIMİYE adayı Alişan Açıkgöz kimdir? Bağımsız TUNCELİ NAZIMİYE adayı Alişan Açıkgöz yüzde kaç oy aldı?

Alişan Açıkgöz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TUNCELİ NAZIMİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Alişan Açıkgöz NAZIMİYE ilçesinde % 22,71 oranında oy almıştır. NAZIMİYE ilçesinde % 22,71 oranında oy olan Alişan Açıkgöz adlı Bağımsız adayı toplamda 243 adet oy sayısına ulaştı.

TUNCELİ NAZIMİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.