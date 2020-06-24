Alişan, ailesi ile sağlık kontrolünün ardından hastaneden ayrıldı

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

24.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:01
Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi.
İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildi, ardından 30 metre sürüklendi.
Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söyledi. Alişan, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum." diye konuştu.
Kazanın ardından eşi ve çocuğuyla Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına giden Alişan, burada ifade verdi.
İşlemlerin ardından Alişan, eşi ve oğlu, sağlık kontrolü için jandarma tarafından Manisa'daki özel bir hastaneye götürüldü.
"Allah'ın takdiri"
Tedavilerinin ardından eşi ve çocuğu ile taburcu edilen Alişan, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kazada her şeyin aniden geliştiğini dile getiren Alişan, şöyle dedi:
"Dümdüz yolda giderken bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, sağa sola savrulup bariyerlere çarptık. Sonra takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken birine bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. Eşim Buse'ye baktım, o iyiydi, sıkışmıştı. Polisi aradı. Hemen tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Hemen oğlumla bakıcıyı aldım. Çok şükür onlarda bir şey olmadığını gördüm. Sonra arabanın haline bakınca, o arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın takdiri. Arayan, soran ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum."
Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz." ifadesini kullandı.
Alişan ile Buse Varol çiftinin çocuklarının yabancı uyruklu bakıcısı da tedavisinin ardından taburcu edildi. Alişan, ailesi ile sağlık kontrolünün ardından hastaneden ayrıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Saruhanlı, Manisa, Alişan, Güncel, Haber

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