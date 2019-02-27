Alişan, Bir Takipçisinin Sünnet Yorumuna Verdiği Cevapla Herkesi Şaşırttı

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un yeni doğan bebekleri Burak, bugün sünnet oldu. Geçtiğimiz gün Alişan'la barışan Demet Akalın ise çiftin yanına giderek Burak bebeğin fotoğrafını "Paşam erkekliğe ilk adımını atıyor oy kurban olurum" notuyla paylaştı.

Bu paylaşıma tepki gösteren kullanıcı ile Alişan arasında hoş olmayan bir konuşma yaşandı.

"HALEN SÜNNET YAPTIRIP ERKEKLİĞE ADIM DİYORSUNUZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise 'Erkekliğe adım' notuyla paylaşılan fotoğrafa "Bu devirde halen sünnet yaptırıyorsanız ve bunun adına erkekliğe adım diyorsanız bu sadece bilgisiz hatta cahil olduğunuzun ispatıdır. Beyninizi kullanın lütfen." yorumunu yaptı.

"SİZ SÜNNETSİZ KULLANIYORSUNUZ SANIRIM"

Alişan ise "Aaa cahilliğimize verin lütfen. Siz sünnetsiz kullanıyorsunuz sanırım. İyi günler hanımefendi" cevabıyla herkesi şaşırttı.