27 Şubat 2019, 14:33
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Alişan, Bir Takipçisinin Sünnet Yorumuna Verdiği Cevapla Herkesi Şaşırttı

Alişan, oğlunu sünnet ettirmesine "Bu devirde halen sünnet yaptırıyorsunuz ve bunun adına erkekliğe adım diyorsunuz" diyen takipçisine verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un yeni doğan bebekleri Burak, bugün sünnet oldu. Geçtiğimiz gün Alişan'la barışan Demet Akalın ise çiftin yanına giderek Burak bebeğin fotoğrafını "Paşam erkekliğe ilk adımını atıyor oy kurban olurum" notuyla paylaştı.

Bu paylaşıma tepki gösteren kullanıcı ile Alişan arasında hoş olmayan bir konuşma yaşandı.

"HALEN SÜNNET YAPTIRIP ERKEKLİĞE ADIM DİYORSUNUZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise 'Erkekliğe adım' notuyla paylaşılan fotoğrafa "Bu devirde halen sünnet yaptırıyorsanız ve bunun adına erkekliğe adım diyorsanız bu sadece bilgisiz hatta cahil olduğunuzun ispatıdır. Beyninizi kullanın lütfen." yorumunu yaptı.

"SİZ SÜNNETSİZ KULLANIYORSUNUZ SANIRIM"

Alişan ise "Aaa cahilliğimize verin lütfen. Siz sünnetsiz kullanıyorsunuz sanırım. İyi günler hanımefendi" cevabıyla herkesi şaşırttı.

Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (67)
MURAT: Sendemi ünlüsün, kara kızan, tip yok, ses yok
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FAZIL: dikkatinizi hiç çekmedimi kaç gündür adamı boş boş reklamını yaptılar şimdide bu ...alişan borak bu boş işleri kendine iş bul dümenle iş yürümez insanların aklıyla dalga geçme vebali ağır olur
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HAKAN GÜMÜŞ : Sünnetin ne olduğunu bilmeyenler olabilir bir çok insan islam ile bağdaştırıyor halbuki sünnet islam dininden önce de vardı sonra Müslümanlık da sünneti benimsedi sünnet çok gerekli olmasada gerekiyor sağlık için Yahudi toplumunda sünnet olur bu arada.
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  • LLL : evren kurulduğundan beri islam var mıı akahdkhaskhdaksh yahu islam 1200 yıl öne yayıldı dümya 13 milyar yıldır az araştır allah aşkına bu kadar cahillik mi olur
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  • BAROOZ : Güzel Kardesim Islam bu Evren Kuruldugundan beri var DÜnyaya gelen ilk Insandan öncede vardi hep olacak :-)
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