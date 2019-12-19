Haberler » Magazin » Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da - Magazin

Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da

Başarılı şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi

19.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:39 Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da

& ;Oğulları ile beraber ormanlarında yaşayan hayvanları, güney kutbundan gelen penguenleri ve köpek balıklarını izleyen ve eşi Buse Varol, gün boyunca keyifli vakit geçirdiler.

Gün batımı eşliğinde ailece Meos Balık'ta yemek yiyen Alişan-Buse Varol çifti, "Burak'tan daha çok biz keyif aldık sanırım Akvaryum'un içerisi muhteşem, en yakın zamanda dalış yapmaya geleceğim. Yılbaşında programımız 'da olacak.& ; Yeni yılın ilk ayı güzel bir single parçası hazırladık bakalım. Yeni yıl ile birlikte single parçamı da çıkarmış olacağım. Umarım yeni yıl herkese uğur getirir" dedi.& ;




Buse Varol, Amazon, Ankara, Alişan, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:41   "Lal Hayal" İzmir'de - Magazin
17:39   Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da - Magazin
17:39   Musa Eroğlu, kemençe ile bağlamayı buluşturdu - Magazin
17:21   Yerli yazarlar 20 bin tiyatrosevere ulaştı - Magazin
17:21   "Troya aşığı" Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor - Magazin
16:53   Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt: O sizin fanteziniz - Magazin
16:40   Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu - Magazin
16:12   Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı - Magazin
15:48   Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi geldi - Magazin
15:12   Demet Akalın'ın dava ettiği icra memuru beraat etti - Magazin
19.12.2019 19:14:04