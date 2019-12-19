Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da

& ;Oğulları ile beraber Amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, güney kutbundan gelen penguenleri ve köpek balıklarını izleyen Alişan ve eşi Buse Varol, gün boyunca keyifli vakit geçirdiler.





Gün batımı eşliğinde ailece Meos Balık'ta yemek yiyen Alişan-Buse Varol çifti, "Burak'tan daha çok biz keyif aldık sanırım Akvaryum'un içerisi muhteşem, en yakın zamanda dalış yapmaya geleceğim. Yılbaşında programımız Ankara'da olacak.& ; Yeni yılın ilk ayı güzel bir single parçası hazırladık bakalım. Yeni yıl ile birlikte single parçamı da çıkarmış olacağım. Umarım yeni yıl herkese uğur getirir" dedi.& ;





