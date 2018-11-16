16 Kasım 2018, 14:59
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Alişan, Canlı Yayında Sinan Akçıl'ı İfşa Etti: Düğünümde Takı Takmadan Gitti

Katıldığı magazin programında evliliği ve düğünü hakkında açıklamalarda bulunan Alişan, yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın düğünde kendisine takı takmadan gittiğini söyledi.

Müzik camiasının sevilen ismi Alişan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Mayıs ayından yaptığı düğünü hakkında konuşan Alişan, yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın düğün başlamadan, takı takmayıp gittiğini söyledi.

"SİNAN, DÜĞÜNDE TAKI TAKMADAN GİTTİ"

Yakın arkadaşı Sinan Akçıl'la yaşadığı eğlenceli anısını gülerek anlatarak Alişan, "Bana hiçbir şey takmadı Sinan Akçıl. Biz takı için dolaşıyorduk 'Ben gidiyorum kardeşim' dedi. 'Oğlum nereye gidiyorsun, daha düğün başlamadı' dedim. 'Benim işim var, ben Cumhurbaşkanı'nı görmeye gelmiştim' dedi. Sonra bana bir şarkı verdi. Sinan'ın şarkısı da bugün bayağı bir para yani…" dedi.

"SENİN SESİNİN ÜZERİNE ÇIKAMAM"

Akçıl'ın sesini çok beğendiğini söyleyen Alişan, "Sinan Akçıl iyi bir müzisyendir. Türkiye'nin en iyi söz yazarlarından biridir ama sesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.Bazen bir araya geliyoruz. 'bu şarkıyı ben de söylerdim ama senin sesinin üstüne çıkamam' diyorum." dedi.

Alişan,Sinan Akçıl
16 Kasım 2018 Cuma 14:59



YORUMLAR (23)
ASA: Düğününe şeref vermiş daha ne istiyon ayıp ayıp
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FİLİZ: Ayyy ruhhastasi misin nesin sen ya aç mi kaldın pislik
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BU KİM: Ya bu kim gündem olmak için zırvalayıp duruyor. Bir kuruş bile etmeyen adam ona buna dadanıyor. Yok takı takmamış yok 1 lira takış. Dedikoducu onun bunun hakkında konuşan mahalle karılarını geçti.
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AÇ: Hepiniz açsınız ve görgüsüz bu ülkede 1604 tl ye asgari ücretliler var utanın
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KÖLN: bu adamdam migdem bulaniyor. Adam dedim pardon.
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