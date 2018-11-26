26 Kasım 2018, 00:12
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Alişan'dan Comolli'ye Tepki!

Alişan

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken ünlü isim Alişan oynanan futbola isyan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Bordo-Mavili ekibin baskısına karşılık veremeyen Fenerbahçe'yi şarkıcı Alişan eleştirdi.
Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Alişan, Comolli'ye çağrıda bulundu. Ünlü isim mesajında, "Fenerbahçe tarihinin en rezil futbolcularısınız....43 yaşındayım 5 yaşından beri maçlara gidiyorum, bu kadar kötü bir futbolcu topluluğu görmedim....Comolli transferlerinle birlikte yok ol..Tebrikler Trabzonspor.." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor,Fenerbahçe,Alişan

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