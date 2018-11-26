Alişan'dan Comolli'ye Tepki!

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Bordo-Mavili ekibin baskısına karşılık veremeyen Fenerbahçe'yi şarkıcı Alişan
eleştirdi.
Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Alişan, Comolli'ye çağrıda bulundu. Ünlü isim mesajında, "Fenerbahçe tarihinin en rezil futbolcularısınız....43 yaşındayım 5 yaşından beri maçlara gidiyorum, bu kadar kötü bir futbolcu topluluğu görmedim....Comolli transferlerinle birlikte yok ol..Tebrikler Trabzonspor.." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor,Fenerbahçe,Alişan
26 Kasım 2018 Pazartesi 00:12