28.06.2019 18:02
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"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediği iddia edilen Alişan'dan açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Alişan'ın "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum." dediği iddia edilmişti. Alişan'dan o iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu 'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından bir sosyal medya kullanıcısı şarkıcı Alişan 'ın " Ekrem İmamoğlu 'nu kabul etmiyorum" dediğini iddia etmişti. Tepkilerin ardından Alişan 'dan o iddialara yanıt geldi.

"YARGI YOLUYLA HESAPLAŞACAĞIM"

Alişan sosyal medya kullanıcısının bu iddiaları üzerine kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hukuk yoluna başvuracağını söyledi: "Birisi bir yalan atıyor ortaya, ama işin daha vahimi ona inanıp da beni itham edenlerin hepsi okumuş ,mürekkep yalayıp yutmuş, son derece zeki!! İnsanlar… Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin... Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım" diyerek iddiaları yalanladı.

İmamoğlu'nu kabul etmiyorum dediği iddia edilen Alişan'dan açıklama geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Ekrem İmamoğlu , Alişan , Magazin

YORUMLAR(5)
EKREM BAŞKAN:sen kimsin de ekrem başkan benim başkanım değil diyeceksin zibidi
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SEREN ÇETİN:Bu tip kim be tanıyan varmı boş boş konuşuyor ucuz
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BOS YAPMA:EKREM BASKAN DIYECEKMISIZ YAV HE
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YARGI YOLU YARGI YOLU:bi öğrenmişler yargı yolu
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EKREM BAŞGAN DİYECEKSİNİZ:Ekrem Başgan diyeceksiniz
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