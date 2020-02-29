Alişan: Neredeyse göçmenlere kurşun atacaklar!

Sosyal medya hesabından Yunanistan 'a geçmeye çalışan göçmenlerin gaz bombasına maruz kaldığı anların fotoğrafını paylaşan şarkıcı Alişan şu ifadeleri kullandı:

"Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa , Türkiye'nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten İnsancıl Avrupa!

Sizin insan kriteriniz ne?





Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak. Sizin insan kriteriniz sadece kendi ırkınız mı?

Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?"



