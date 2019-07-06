Alişan ve Buse Varol, fotoğraflarını izinsiz kullanan kişilere dava açıyor

Evlendikleri günden beri sürekli sosyal medyadan eleştirilere maruz kalan Alişan ve Buse Varol, oğulları Burak da hedef haline gelince soluğu mahkemede aldı. Kendilerinin ve oğulları Burak'ın fotoğraflarını paylaşıp hakkında olumsuz iddialarda bulunan sayfalara tek tek dava açtıklarını, sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

"APTALCA BAŞLIKLAR YAPIYORSUNUZ"

Önceki gün Instagram hesabından paylaşım yapan Buse Varol, "Bundan sonra benim kendi sayfamda paylaştığım fotoğraflarımı veya videolarımı benden alıp reklam amaçlı saçma sapan yazılarla paylaşan tüm hesapları avukatım tarafından tek tek dava açılacaktır. Bugün benim videomu paylaşıp reklam yapan ve yaptıran sitelere de yarın ilk iş avukatım dava açıyor. Üstelik başlıklarda utanmadan evliliğimle ilgili aptalca başlıklar yapıyorsunuz veya yaptırıyorsunuz. Hepsini mahkemede açıklarsın." dedi.