Alişan ve Demet Akalın, 6 Yıl Sonra Barıştı

6 yıl önce küsen ve sosyal medyada dahil birbirlerini engelleyen Demet Akalın ve Alişan, canlı yayında gözyaşları içinde barıştı.

6 YILLIK KÜSLÜK BİTTİ

2 Sayfa programının sunucuları, Alişan'ın bebeğinin doğum videosunu beğenen Demet ile Alişan arasındaki küslüğü bitirmek için harekete geçti. Sunucular, Demet ve Alişan'ı telefonla arayarak 6 yıl sonra ilk kez konuşturdu. Birbirlerinin seslerini duyan Demet ve Alişan, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

"ALİŞAN'I TEBRİK ETMEK İSTERİM"

Sunucuların bu hareketiyle çok şaşıran Demet Akalın, şöyle konuştu: "Alişan'ı tebrik etmek istedim. Fotoğrafı bilerek beğendim. Buse, o kadar kilo almış Allah o kızdan razı olsun da bebeği öyle doğurmuş. Allah annesine babasına ailesine bağışlasın. Çok tatlı bir bebek. Fotoğrafın altından olumsuz yorumları görünce Alişan'ın moralini bozulacağını bildiğim içinde beğendim."

ALİŞAN VE DEMET GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Alişan ise Demet'in bu lafları üzerine, "Beğendiğini ben görmemiştim bana biri DM'den yolladı. Ben eli yanlışlıkla çarptı dedim. Biz birbirimizde engelliyiz o yüzden göremedim. Şu an da duygusalım." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Alişan'ın ağladığını duyan Akalın ise kendine hakim olamadı.

"BURAK'A ONU BİR YERDE TAKACAĞIM"

Konuşmakta zorluk çeken Alişan, "İnanın neden oldu onu bilmiyorum. Bu kadar yıllık dostluk benim ona, onun bana bir sürü iyiliğimiz olmuştur. Karşılıklı konuşmak güzel bir şey. Bir haftadır duygusalım benim için özel bir an güzel bir an." dedi. Demet ise, "Biz Alişan'la çok hayal kurduk. Ben onun hep mutlu olmasını istedim. Ona her röportajda mesaj gönderiyordum bir bebeğini kucağına alsın başka bir boyuta geçecek diye. Burak'ın gözündeki yaşa kurban olurum. Çok tatlı bir bebek. En yakın zamanda yanına gidip onu bir yerde takacağım." dedi.

"HİRA'NIN DOĞUMUNA GELSEYDİ BARIŞACAKTIK"

Demet Akalın sözlerine şöyle devam etti: "Hira'nın doğumuna gelseydin, bu küslük 2 yıl sürecekti... Ben doğuma girerken kayınpederime 'Alişan gelirse ne olur içeri al' dedim."

"DEMET'LE BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Alişan ise "Hira'nın doğumuna gidip gelmek arasında çok gittim geldim. Olaylar çok sıcaktı. Şuan böyle konuşuyor olabilmek bile çok güzel. Demet ile yarım saat, 1 saat baş başa görüşmek istiyorum" dedi.