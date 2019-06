Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelsiz yaşam merkezleri, gençlik ve aile merkezleri, sosyal yardım ve hizmet uygulamalarımızla beraber alışılmışın dışında bir sosyal hizmet üretiyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük Darülaceze Aile Buluşması"na katıldı.

Selçuk, etkinlikte yaptığı konuşmada Darülacaze'nin köklü bir kurum olarak dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Darülaceze'nin iyilik prensipleri çerçevesinde 1895'ten bu yana faaliyetlerine devam ettiğini belirten Selçuk, "İyilik, bize tevdi edilen en büyük emanet, kalplerimizin şifası. Yüce Rabbimiz, 'Allah iyilik edenleri sever.' diyor. İyilik ve yardımlaşmayı değerli kılan yegane kavram ise sevgidir. Bugün bizi bir arada tutan da sevgidir. Yaratılanı yaratandan dolayı seviyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. 'Allah bizi yetim ve öksüzlere, yolda kalmışlara, kimsesizlere memur eylesin.' diyoruz. Yetimi sevindirmek, dünyanın en büyük saadeti. Biz de yönetim anlayışımıza bunu yerleştirdik. Her zaman hakkın ve adaletin yanında yer aldık. Ülkemiz de beşeri kalkınmada, insani yardımlarda bugün dünyada ilk sıralarda yer almaktadır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, hizmetleri artırarak gönülleri kazanmaya devam etmek istediklerinin altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birçok ilke imza attığını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz burayı hem Abdülhamid Han'dan gelen bir emanet hem de saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtimam gösterdiği bir kurum olarak, bu noktadan daha da ileri bir noktaya götürmek istiyoruz. Milletimize hizmet, hem gönül hem nasip işi diyoruz. Bizim hem siyaset hem yönetim anlayışımızın temel noktalarından birisini oluşturuyor. Biz bugün engelsiz yaşam merkezleri, gençlik ve aile merkezleri, sosyal yardım ve hizmet uygulamalarımızla beraber alışılmışın dışında bir sosyal hizmet üretiyoruz. Her zaman bunu sizlerle beraber üretiyoruz."

"Darülaceze'de her vatandaşın bir tuğlası olmalı"

Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan da Darülaceze'nin faaliyetlerinden bahsederek, kurumun önemine işaret etti.

Erdoğan, "Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin enerjisini görmek insanı sevindiriyor. Darülaceze'nin başında olduğu dönemde, Darülaceze'nin çok temel meselelerini yıka yıka bugüne geldi. Bugün yerleşkenin birçok yerinde kaçak olarak yapılan, çirkin görüntülerden, ucubelerden kurtuldu. Bugün orijinal şekline, şemaline en yakın haline geldi." ifadelerini kullandı.

Darülaceze'yi küçüklüğünden beri ziyaret ettiğini, sakinlere hediyeler verdiğini ve sohbet ettiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yıllar Darülaceze'nin çok zor netameli günlerinin ardından gelen yıllardı. Burası önceden birçok hizmetin aksadığı, sıkıntının olduğu bir kurumdu. Bakanlık, bir yandan 'Büyükşehir belediyesini Refah Partililer, dindarlar aldı.' diye, 'Bunlara yar etmeyelim.' diye Darülaceze'yi belediyeden koparmaya çalışıyorlardı. Yanı başımızdaki çok büyük bir ticari büyüklüğü olan Perpa aslında Darülaceze'ye ait bir gayrimenkulken (önceki) belediye o zaman bu mülkü Darülaceze'den kopardı ve kendisine kazanç sağladı. Bununla ödeşebildik mi? Tazminat alabildik mi? Darülaceze'ye kazandırabildik mi? Hayır. Ama o dönemde büyükşehir belediyesi Kayışdağı'nda Darülaceze'nin de isminde yeni bir hizmet başlatarak belki Darülaceze'ye olan borcunu ödemeye çalıştı. Bunu da yapmak Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Allah ondan razı olsun."

Erdoğan, Darülaceze'nin insana değer verme geleneğinin kurumsallaşmış hali olduğunu söyledi.

Darülaceze'ye herkesin yardım etmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Burada her vatandaşımızın bir tuğlası olmalı. 1895'e mesaj at kampanyasını önemsiyoruz. Bunu da çok açık söyleyeceğim. Belki haber değeri taşıyacak ama ben sizinle paylaşmak için söylüyorum. Millet, Türkiye'nin en zengin adamının başına geçtiği kulübe 20 lirasını veriyor, milyonlarca dolara yabancı futbolcu transferi yapılsın diye. Yazıktır, günahtır. Gelin Darülaceze'nin Sosyal Hizmet Şehri projesine 20 liramızı verelim." şeklinde konuştu.

