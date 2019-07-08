08.07.2019 13:57
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Alisson Melo, Büyükşehirde

Alisson Melo, Büyükşehirde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Brezilyalı smaçör Alisson Melo ile anlaşma sağladı.

Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yeni sezon kadrosunu oluşturmayı sürdürüyor. İç transferde 5 isim ile sözleşme yenileyen, dış transferde ise 8 ismi renklerine katan Bursa temsilcisi, son olarak Brezilyalı smaçör Alisson Melo ile anlaşma sağladı.

Voleybola doğduğu şehir olan Tres Çoraçoes'te başlayan 1993 doğumlu Alisson Mello kariyerinde Sesi-Sp, Lebes Canoas, Emma Villas ve son olarak Ribeirao takımlarında forma giydi. 350 cm hücum yüksekliği ve 330 cm blok yüksekliği ile dikkat çeken başarılı smaçör Brezilya milli takım formasıyla, 2010 yılında U17 Güney Amerika şampiyonluğu kazanırken, 2011 Gençler Dünya Şampiyonası'nda da yer aldı.

Kaynak: Bültenler
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