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Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı

Bugün tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı İstanbul'da olaylı başladı.

29.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:17Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı
Bugün tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı 'da olaylı başladı. 'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Mağaza sahibi satışa son verirken, vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dünyada her yıl Kasım ayının son haftasında indirimli satışların yapıldığı alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de gerçekleşti. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi. Ardından satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu. Mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Mağazanın camlarının kırılmasıyla iş yeri sahibi satışın durdurulduğunu söyledi. Alışveriş çılgınlığından geriye ise mağazanın kırık camları kaldı. Öte yandan izdiham sırasında kırılan camların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. - İSTANBUL

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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