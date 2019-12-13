Haberler » Güncel » Alışveriş festivaline büyük ilgi - Haber

Alışveriş festivaline büyük ilgi

İnsta Event Alışveriş Festivali'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

13.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:11Alışveriş festivaline büyük ilgi
İnsta Event Alışveriş Festivali'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

'de Wyndham Grand Otel'de düzenlenen alışveriş festivali ile ilgili olarak bilgi veren Esra Karaaslan, "Ortağım Sema Hanım ile Kayseri'de de bu organizasyonu yapıyoruz. Bu alışveriş festivalleri, instagram üzerinden satış yapan hanımlarımızı, müşterileri ile birebir sıcak temas kurabileceği, birebir satışlarını yapıp, ürünlerinin kalitesini satıcı olarak müşterilerine gösterebileceği bir ortam sunuyor. Bu ortamda özel indirimler oluyor. Hem müşterilerimiz indirimlerden faydalanıyor, hem de instagram da görüp ama cesaret edip alamadıkları, kalitesinden emin olamadıkları ürünleri birebir kalitesini görmek, denemek imkanı bulmuş oluyorlar. Bizimle birlikte tüm hanımlarımıza, katılımcılarımız zaten bayan. Herkese teşekkür ediyorum. Burada bayan bayana, omuz omuza çok güzel işler başarıyoruz. Devamı da gelecek inşallah." dedi.

Alışveriş festivalinde söyleşiye katılan Türk Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar ise, " nsta Event etkinliği için İstanbul'dan geldim. Burada bayanlarımız hem yaptıklarını birbirlerine tanıtıyorlar, hem de küçük etkinlik ile daha çok hayır işleri için katkıda bulunuyorlar. Tüm katılımcılarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:51 Van bakan gül değil bylock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz - Haber
14:51 Rusya'da depoda büyük yangın - Haber
14:51 Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını marmara ilahiyat camii'nde kıldı - Haber
14:50 Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne ile kızı yaralandı - Haber
14:45 Mevlana'da 'dönüşüm' hız kesmiyor - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:53:10