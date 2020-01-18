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Alışveriş merkezi açılışında izdiham

Alışveriş merkezi açılışında izdihamKONYA'da dün bir alışveriş merkezinin açılışı nedeniyle indirimli ürünleri satması izdihama neden oldu.

18.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:32
Alışveriş merkezi açılışında izdiham
KONYA'da dün bir alışveriş merkezinin açılışı nedeniyle indirimli ürünleri satması izdihama neden oldu. Mağazanın kapıları açıldıktan sonra içeri koşan vatandaşların izdiham anı cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi, açılış nedeniyle bazı ürünleri indirimli olarak satışa sundu. Bunu duyanlarda alışveriş merkezi açılmadan saatlerde önce iş yerinin önünde bekledi. Ardından da açılış gerçekleştirdiklerinde adeta birbirleriyle yarışırcasına içeri koşarak girdi. İzdiham nedeniyle bir kadın yere düştü. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
Alışveriş merkezi açılışında izdiham

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Kaynak: DHA


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