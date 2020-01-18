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Alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı

Konya'da açılışı gerçekleştirilen alışveriş merkezinde indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

18.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:37
'da açılışı gerçekleştirilen alışveriş merkezinde indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.
ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, açılışta ucuz ürün satacağı duyurusunda bulunan alışveriş merkezinin önünde toplanan vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.
Giyim, gıda ve ev eşyalarının satıldığı alışveriş merkezinde, vatandaşlar ürünleri alabilmek için ezilme tehlikesi yaşadı ve fenalık geçirdi.
Ezilme tehlikesi yaşayan 6 yaşındaki D.M'yi, alışveriş merkezine komşu olan esnaflar kurtardı. İzdihamdan korkan kız çocuk, su içirilerek sakinleştirildi.
İçeriye koşarak girmeye çalışan bazı kadınlar ise yere düştü. Olayı gören bir vatandaş da "Hayatınızda hiç mi indirim görmediniz?" diyerek duruma tepki gösterdi.
Alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı

Bosna Hersek Mahallesi, Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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