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Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı

Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı

17.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:19
Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı
Türkiye 'de alışveriş merkezi (AVM) çalışanları, koronavirüs nedeniyle AVM'lerin kapatılması için kampanya başlattı.

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok etkinliğin iptal edilmesinin yanı sıra lokanta, sinema, tiyatro ve kafeterya gibi mekanlarda faaliyetler durduruldu. Ancak AVM'lerde bulunan birçok mağaza faaliyet göstermeye devam ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dünya

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