Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı
Alışveriş merkezi çalışanlarından koronavirüs nedeniyle AVM'ler kapatılsın çağrısı
17.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:19
Türkiye 'de alışveriş merkezi (AVM) çalışanları, koronavirüs nedeniyle AVM'lerin kapatılması için kampanya başlattı.
Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok etkinliğin iptal edilmesinin yanı sıra lokanta, sinema, tiyatro ve kafeterya gibi mekanlarda faaliyetler durduruldu. Ancak AVM'lerde bulunan birçok mağaza faaliyet göstermeye devam ediyor.
Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok etkinliğin iptal edilmesinin yanı sıra lokanta, sinema, tiyatro ve kafeterya gibi mekanlarda faaliyetler durduruldu. Ancak AVM'lerde bulunan birçok mağaza faaliyet göstermeye devam ediyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dünya
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